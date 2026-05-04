На Чукотке «Бессмертный полк» пройдет в двух форматах

В Чукотском автономном округе стартовала подготовка к Всероссийской акции «Бессмертный полк» (0+). В 2026 году шествие решено провести в смешанном формате: жители могут выбрать – идти по улице с портретом ветерана или принять участие онлайн. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для участия в цифровой версии нужно до 6 мая подать заявку на сайте или через приложения ВКонтакте, «Одноклассники» и MAX. Затем в личном кабинете загружают фото и информацию о ветеране Великой Отечественной, труженике тыла или участнике боевых действий. Там же можно улучшить снимок с помощью встроенного редактора, а поделиться историей героя – в соцсетях.

Онлайн-трансляция начнется 9 мая в 12:00 по местному времени. Первыми виртуальную колонну увидят жители Чукотки и всего Дальнего Востока, а затем эстафета памяти прокатится по всей стране до Калининграда.

А вот в Анадыре акция пройдет в традиционном очном формате. Сбор – 9 мая в 11:00 у остановки напротив Чукотского окружного профильного лицея. Колонна стартует в 11:30 по улицам Отке и Рультытегина. Во главе пройдет легендарная «полуторка», а по пути будут звучать песни военных лет. Регистрация не нужна, главное – распечатать портрет своего солдата и идти в общей колонне без разделения на группы.

Узнать подробности о формате в своем населенном пункте можно на официальных сайтах местных администраций.

