Краснокнижные северные олени вышли к океану на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Кроноцком заповеднике произошла долгожданная встреча. Сотрудники Евгения Волкова и Дмитрий Балакирев отправились на квадроциклах искать серых китов с берега, потому что из-за непогоды не смогли выйти в море на лодке. И тут, на урочище Тундра Мокрая, в 30 километрах от кордона «Кроноки», они увидели две группы диких северных оленей – по 23 и восемь голов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Чтобы не тревожить животных, мы не приближались к ним, наблюдали с расстояния 300 метров», – поделился Дмитрий Балакирев.

Все парнокопытные были с рогами, но среди них не оказалось взрослых самцов – те сбрасывают свои «короны» осенью после брачного сезона. Научный сотрудник Владимир Гордиенко пояснил: это самки с прошлогодними телятами и почти двухгодовалыми бычками и важенками. Рога у молодых простые – вилкой или о трех концах, совсем небольшие.

На этом участке снега уже практически нет, поэтому олени спокойно кормились осоками, кустарничками и лишайниками. В этом году из-за обилия снега в приморской тундре животным пришлось дольше обычного задержаться в горах на зимних пастбищах.

Кстати, мало кто знает, что парнокопытные и китообразные – дальние родственники, они входят в отряд Китопарнокопытные. Так что краснокнижные северные олени и серые киты, обитающие в Кроноцком заповеднике, – почти семья. Сейчас там реализуется совместный с благотворительным фондом проект по спасению камчатской популяции этих редчайших животных.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

