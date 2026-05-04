Опоздавшие на посадку мужчины едва не погибли, пытаясь догнать поезда в Приморье Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники ЛО МВД на станции Уссурийск привлекли к ответственности двоих пассажиров, нарушивших правила безопасности и поведения на железной дороге. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На станции Спасск-Дальний 21-летний парень вышел в магазин во время стоянки поезда, а когда вернулся – состав уже тронулся. Молодой человек не растерялся и попытался влезть в отправляющийся поезд, ухватившись за межвагонное оборудование. Проводник заметил опасное положение парня и нажал на экстренное торможение. Пассажира сняли живым и невредимым и вернули в вагон. Теперь ему придется заплатить штраф 2000 рублей по административной статье.

Чуть не пострадал и 51-летний мужчина, опоздавший на поезд «Владивосток – Москва». Он решил догнать состав бегом по путям. Проводник тоже применил экстренное торможение. Мужчину оштрафовали по статье «Нарушение правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте».

