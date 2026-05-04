За неделю в Приморье появились на свет 260 малышей

За неделю с 27 апреля по 3 мая в родильных домах Приморского края появились на свет 260 малышей – 135 мальчиков и 125 девочек. 45 семей стали многодетными, родив третьего ребенка, что на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 28 семей пополнились четвертыми, пятыми и даже восьмыми детьми, демонстрируя устойчивый интерес жителей региона к расширению семьи. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Более ста пар впервые испытали радость родительства, а в 81 семье родился второй ребенок. Особое событие недели – регистрация четырех двойней, одна из которых, по словам медиков, стала по-настоящему «королевской». Лидером по количеству принятых родов остается Приморская краевая клиническая больница № 1, где за семь дней появились на свет 75 новорожденных.

В краевом минздраве напомнили, что подготовиться к рождению здорового ребенка помогает бесплатная диспансеризация репродуктивного здоровья. Пройти комплексное обследование могут как женщины, так и мужчины в поликлиниках по месту жительства. Специалисты подчеркивают, что своевременная диагностика и ответственное планирование семьи – важный вклад в демографическое будущее региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

