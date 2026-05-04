В Анадыре пьяный водитель скрылся с места ДТП после наезда на гараж

Полицейские оперативно задержали нарушителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который совершил наезд на конструктивный элемент гаража и покинул место происшествия. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Инцидент произошел с автомобилем Toyota Allion. При столкновении с металлической трубой транспортное средство получило механические повреждения, однако виновник аварии скрылся до приезда полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вычислили нарушителя – им оказался 32-летний местный житель. Результаты освидетельствования подтвердили наличие алкоголя в крови водителя. Сам мужчина признал факт употребления спиртного, но заявил, что выпил уже после ДТП, что, согласно законодательству, не освобождает от ответственности.

В отношении водителя составлены административные протоколы по двум статьям КоАП РФ – за оставление места аварии и за употребление алкоголя до завершения процедуры освидетельствования.

Ранее «КП» писала, что якутянин пытался откупиться от инспекторов ГАИ на Чукотке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.