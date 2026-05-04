В Приморье 5 и 6 мая ожидается высокий класс пожарной опасности в лесах

В МЧС России призывали жителей и гостей края воздержаться от походов в лес, не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву.

В Приморье прогнозируется высокий (четвертый) класс пожарной опасности в лесах нескольких муниципалитетов края 5 и 6 мая. Неблагоприятные метеоусловия – сухая погода, ветер и повышение температур – создают риски быстрого распространения огня в лесных массивах шестнадцати муниципальных образований региона. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МинГОЧС России по Приморскому краю.

В зону действия предупреждения вошли Хасанский, Партизанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Хорольский, Черниговский, Ханкайский округа, а также территории вокруг Спасска-Дальнего, Анучино, Яковлевки, Чугуевки, Лесозаводска, Кировского, Дальнереченского и Кавалеровского районов. В этих локациях рекомендуется ограничить посещение лесов и полностью исключить использование открытого огня.

В министерстве ГОЧС России призвали жителей и гостей края воздержаться от походов в лес, не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву. Даже небольшая искра в условиях высокой пожароопасности может спровоцировать масштабный природный пожар.

