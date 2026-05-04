В Приморье ужесточают регламент тушения природных пожаров

На борьбу с огнем пожарные теперь должны выезжать не позднее шести часов утра.

Власти Приморского края вводят жесткий регламент борьбы с ландшафтными возгораниями на фоне сложной пожароопасной обстановки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов обеспечить ранний выезд пожарных расчетов – к шести утра, чтобы успеть локализовать пламя до усиления ветра. Новая практика должна стать обязательной для всех территорий в весенне-летний период.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 22 природных пожара на площади почти 13 тысяч гектаров. Большинство возгораний ликвидировано, одно – локализовано. «Обязательным правилом в весенне-летние месяцы – к шести часам утра уже приступать к ликвидации пожара», – подчеркнул глава региона, отметив необходимость личного контроля со стороны муниципалитетов и задействования максимальных сил.

Губернатор поблагодарил около 200 специалистов, участвовавших в тушении, и поручил поощрить сотрудников, работавших в Ханкайском округе, где огонь бушевал несколько дней.

Ранее «КП» писала, что Росприроднадзор взыскивает восемь миллионов с муниципалитетов Приморья.

