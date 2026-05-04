Уроки для начальных классов отменили в Петропавловске-Камчатском 5 мая

В Петропавловске-Камчатском во вторник, 5 мая, с утра разыгралась непогода. Из-за сильного ветра, снега и дождя в школах города отменили занятия для учеников 1-4 классов первой смены. Маленьким детям не придется мерзнуть и мокнуть по дороге на учебу. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Решение приняли в связи с неблагоприятным прогнозом: синоптики предупреждали о штормовом ветре до 30-35 метров в секунду и гололедице. Родителям советуют следить за объявлениями от управлений образования - возможно, вторая смена или завтрашний день тоже попадут под отмену занятий.

Школьники постарше (с 5 по 11 класс) пока учатся по расписанию, но, если погода испортится еще сильнее, могут ввести ограничения и для них.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

