Циклон со снегом, ветром и дождем накрыл Камчатку 5 мая

На Петропавловск-Камчатский обрушился очередной атмосферный фронт. В городе идет снег, который постепенно переходит в дождь, а ветер местами усиливается до штормовых порывов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать не менее суток. Коммунальщики перевели бригады ручного труда в дежурный режим и уже чистят ливневки во всех районах, чтобы улицы не превратились в реки.

Власти призывают горожан быть предельно осторожными: дороги скользкие, видимость почти нулевая. Водителей просят по возможности вообще не выезжать и не гонять по опасным участкам. Для пешеходов тоже есть риск.

Занятия для учеников 1-4 классов первой смены отменили. Родителям советуют следить за детьми и не отпускать их гулять в такую погоду. Если случилась беда, - звоните 112 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города 303-111 (круглосуточно).

