Директора ТЦ осудят за падение снега с крыши на двух детей на Камчатке

В Елизове перед судом предстанет 42-летний руководитель структурного подразделения одной из компаний. Мужчину обвиняют по статье 238 УК РФ - выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Поводом стала трагедия, произошедшая 24 января этого года у местного торгового центра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следствие установило: с 23 декабря 2025 года по 24 января 2026 года обвиняемый, пытаясь сэкономить деньги предприятия, не организовал нормальную очистку крыш и рекламных конструкций от снега и наледи. Более того, он даже не оградил опасные зоны, чтобы никто случайно не попал под лавину. В итоге снежные и ледяные глыбы рухнули с рекламной конструкции прямо на двух подростков - 15 и 12 лет. Дети получили травмы, но все могло кончиться и летальным исходом.

«Обвиняемый не принял мер для ограничения доступа третьих лиц к месту возможного схода снега», - подчеркнули в прокуратуре.

Теперь директору грозит уголовное наказание. Дело уже направили в Елизовский районный суд.

