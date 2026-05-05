На Камчатке лодки разрешили спускать на воду Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Камчатским судовладельцам дали зеленый свет на выход в акватории. Со вторника, 5 мая, маломерные суда разрешили спускать на воду в Тигильском округе. Это стало возможным благодаря постановлению правительства края №152-П от 20 марта 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Остальные округа будут подключаться к навигации постепенно: с 7 мая - Олюторский район, с 10 мая - поселок Палана, с 15 мая - Карагинский район, с 1 июня - Пенжинский район.

Напомним, юг полуострова получил «добро» еще раньше. 12 апреля лодки разрешили в Елизовском, Мильковском, Вилючинском и Петропавловске-Камчатском. А 20 апреля навигация стартовала еще в пяти округах: Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Алеутском, Быстринском и Соболевском.

В МЧС предупреждают: до официального открытия конкретного округа выходить на воду категорически запрещено. Нарушителям грозят штрафы, но страшнее даже не деньги, а риск для жизни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.