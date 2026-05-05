Главную улицу Елизова перекроют на три дня на Камчатке Фото: правительство Камчатского края

В Елизове готовятся к празднованию Дня Победы. С 5 по 7 мая в центре города ограничат движение транспорта. Причина - репетиции торжественных мероприятий, посвященных 9 Мая. Ежедневно с 14:00 до 20:00 будет полностью перекрыта улица Ленина - главная городская артерия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Власти опубликовали схему объезда, но просят водителей заранее прокладывать маршруты в обход закрытого участка.

«Автомобилистов просят заранее продумать маршрут и отнестись с пониманием к временным неудобствам», - говорится в официальном сообщении правительства Камчатского края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.