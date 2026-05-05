Стоимость проезда снизили на маршруте Петропавловск-Камчатский – Елизово

К губернатору Камчатского края Владимиру Солодову обратились жители. Люди жаловались, что на популярном маршруте между Петропавловском-Камчатским и Елизовом цена проезда при оплате наличными оказалась необоснованно выше, чем по безналу. Разница била по карману тех, у кого нет банковских карт или кто привык рассчитываться наличными. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Губернатор вмешался мгновенно. Краевой минтранс провел работу с перевозчиком, и проблему решили. Теперь на маршруте действует справедливая оплата наличными в зависимости от дальности поездки. Максимальный тариф от краевой столицы до Елизова снизили до 170 рублей. А поездка от Петропавловска до 20-го километра обойдется пассажирам уже в 100 рублей.

При этом оплата банковскими картами осталась прежней и все еще выгоднее: от центрального рынка до Елизова - 135 рублей, а от 10-го километра до Елизова - 100 рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

