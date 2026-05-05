Житель Камчатки снял с мужчины золотую цепь прямо на лестничной клетке

В Петропавловске-Камчатском сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на жителя города. Преступление произошло 14 апреля 2025 года на лестничной площадке жилого дома. Злоумышленник применил к потерпевшему насилие, не опасное для жизни и здоровья, но достаточное, чтобы запугать жертву, и сорвал с шеи золотую цепь. Ущерб оценили в 56 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Полицейские быстро вычислили нападавшего. Им оказался ранее судимый местный житель, который уже успел отметиться в криминальных сводках: за ним числятся убийство и разбой. На момент задержания мужчина находился под административным надзором. Похищенную цепь найти не удалось.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».

