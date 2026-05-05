НовостиПроисшествия5 мая 2026 2:45

Пенсионер нанес не менее 15 ударов ножом соседу на лестничной клетке на Камчатке

От многочисленных ранений потерпевший скончался на месте
Алина БОНДАРЕНКО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершили расследование убийства. В ночь на 29 декабря 2025 года в подъезде многоквартирного дома по проспекту Циолковского произошла кровавая расправа. 71-летний пенсионер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на лестничной площадке набросился на своего соседа. Причина - длительный бытовой конфликт и личная неприязнь, копившаяся годами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пожилой мужчина использовал хозяйственно-бытовой нож, который у него был при себе. Следователи насчитали не менее 15 ударов - все пришлись в область шеи, головы и туловища. От многочисленных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте из-за кровопотери. Прибывшая скорая помощь уже ничем не могла помочь.

Подозреваемого задержали по горячим следам при взаимодействии следователей СК и полиции. Суд отправил его под стражу на время следствия. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина был вменяем и отдавал отчет своим действиям.

Теперь уголовное дело по статье «Убийство» направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.