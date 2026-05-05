Опухоль размером с футбольный мяч нашли у пенсионерки в Кузбассе

В Кузбассе врачи провели сложнейшую операцию 63-летней женщине, у которой внутри живота обнаружили новообразование размером с футбольный мяч - 15 сантиметров. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Пациентка, по ее словам, не чувствовала ни боли, ни дискомфорта, единственное, что ее насторожило - выпирающий живот. На УЗИ выяснилось страшное: опухоль в забрюшинном пространстве доросла до правой почки и печени.

Хирурги провели операцию ювелирно: новообразование удалили полностью, не задев соседние органы. Опухоль оказалась редкой - солитарной фиброзной. В 80% случаев она доброкачественная, но точный ответ дадут только после пересмотра гистологии в НМИЦ онкологии имени Блохина. Если опухоль окажется доброкачественной, понадобится динамическое наблюдение, если нет, то лечение.

