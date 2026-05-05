На Камчатке объявлена лавинная опасность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей и гостей Камчатки предупреждают: в ближайшие три дня, с 6 по 8 мая включительно, на большей части полуострова сохраняется высокий риск схода лавин. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение. Под угрозой - популярные у туристов и горнолыжников склоны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В зону опасности попадают сразу несколько округов: Вилючинский, Елизовский (включая бассейн реки Паратунки), Усть-Большерецкий, Соболевский, Мильковский, Быстринский и Усть-Камчатский. Отдельно спасатели выделяют вулканы: Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, а также территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов. В этих местах из-за перепадов температур и обильных снегопадов лавины могут сойти без малейшего предупреждения, даже от громкого звука или шага лыжника.

Спасатели настоятельно рекомендуют руководителям организаций, которые ведут работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам на время забыть о восхождениях и походах. Также просят родителей: объясните детям, что играть у подножия сопок сейчас смертельно опасно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.