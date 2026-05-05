В свином гуляше из Приморья нашли бактерии, превышающие норму в 2,6 раза

В Приморском филиале подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» выявили опасное нарушение. При исследовании партии готового мясного полуфабриката - гуляша из свинины - лабораторные тесты показали превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 2,6 раза выше допустимого норматива. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Продукция не предназначалась для продажи и была направлена на анализ самим производителем, предприятием из Приморского края, в рамках производственного контроля.

Специалисты пояснили: такие высокие показатели бактерий могут свидетельствовать о том, что на каком-то этапе были нарушены санитарные правила. Гуляш из свинины исследовали на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

Вся информация о нарушениях внесена в автоматизированную систему «Веста» и доведена до заказчика.

Кстати, это не первый случай в этом году. С января 2026 года Приморский филиал выявлял превышение КМАФАнМ уже шесть раз, но в готовой мясной продукции - впервые.

