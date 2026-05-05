В Приморье мотоциклист без прав и без шлема вылетел в кювет и погиб

В Приморском крае продолжается череда трагедий на дорогах с участием мотоциклистов. На 20 километре трассы «Михайловка - Дальнее» разбился 55-летний мужчина. Он ехал на мотоцикле Honda XR250 со стороны села Степное в направлении Михайловки. На повороте водитель потерял управление и вылетел в правый кювет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой. Шлема, наколенников и другой защитной экипировки на нем не было. Да и водительские права он никогда не получал.

Это происшествие стало четвертым с участием мотоциклов с момента официального открытия сезона. Всего же с начала года в Приморье зарегистрировали 83 ДТП, в 53 из которых пострадали люди. В больницы доставлены 59 человек, трое погибли на месте - 43-летний житель Врангеля, 23-летний парень из Большого Камня и теперь 55-летний мотоциклист из села Степное.

Госавтоинспекция вновь напоминает: прежде чем сесть на мотоцикл, нужно сдать на права и купить нормальную защиту. Езда без прав - это штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Передача управления мотоциклом человеку без прав - штраф 30 тысяч для владельца. Но в случае ДТП с тяжкими последствиями уголовное дело грозит уже и водителю-бесправнику, и его родителям, если он несовершеннолетний.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

