Жители Приморья четыре года инсценировали ДТП и получили шесть миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае сотрудники Управления уголовного розыска пресекли деятельность преступной группы, которая годами зарабатывала на инсценировках аварий. В период с июля 2021 по декабрь 2025 года мужчина и женщина покупали подержанные иномарки с высоким коэффициентом компенсации, придумывали сценарий ложного ДТП, выбирали место и время - и разыгрывали страховой спектакль. Всего они сделали это не менее 18 раз. Ущерб страховым компаниям составил около шесть миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Схема была простая: приобретенный автомобиль намеренно «подставляли» под удар, после чего владельцы обращались в страховую за выплатой по ОСАГО. Машины были битые, но страховщики не знали, что сами хозяева и были виновниками или участниками аварий. За четыре года они обманули таким образом несколько компаний. Причем отработали методику до автоматизма: заранее все репетировали и подгоняли повреждения под нужную сумму.

Оперативники задержали подозреваемых по месту жительства при силовой поддержке Росгвардии. При обысках изъяли документы, деньги и другие вещественные доказательства. В отношении задержанных заведены уголовные дела за мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы. Мужчину отправили в СИЗО, женщине избрали меру в виде домашнего ареста.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.