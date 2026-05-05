Почти 8000 мам и детей получили помощь по родовому сертификату в Приморье

В Приморском крае продолжает работать программа родовых сертификатов. С начала года услуги по этому документу получили 3 935 женщин и 3 969 новорожденных. Сертификат - электронный, и будущая мама может сама выбрать, где наблюдаться и рожать. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Номинал в 2026 году - 12 тысяч рублей, которые распределяются так: четыре тысячи - женской консультации, шесть тысяч - роддому, две тысячи - детской поликлинике за первый год наблюдения за малышом.

«Обналичить средства нельзя, они перечисляются напрямую в медучреждение», - пояснила руководитель регионального Отделения СФР Александра Вовченко.

Для получения сертификата нужны три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медицинская организация создает его в течение одного рабочего дня после постановки на учет. Вся информация появляется в личном кабинете на Госуслугах. Раньше сертификат был бумажным и его надо было носить с собой, теперь данные передаются автоматически.

Программа действует с 2006 года и входит в нацпроект «Семья». Сегодня более 98% рожениц в Приморье пользуются именно ею.

