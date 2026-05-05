Арбитражный суд встал на сторону Минтуризма Камчатки в споре о субсидиях

Окончательную точку в споре поставила апелляционная инстанция, оставившая решение без изменений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Камчатского края частично удовлетворил иск Министерства туризма региона, признав незаконным требование казначейства о возврате 77,2 миллиона рублей субсидий, выделенных одной из компании на строительство гостиницы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Камчатского края.

Суд согласился с доводами ведомства, что средства были использованы целевым образом, гостиница построена и функционирует, а принцип адресности не нарушен. При этом требование о возврате еще 6,2 миллиона рублей суд счел несоразмерным формальному нарушению, однако оставил в силе пункт о непредоставлении отчетности.

Конфликт возник после плановой проверки, в ходе которой Управление Федерального казначейства выявило нарушения в реализации проектов по созданию модульных отелей. Министерство туризма заключало соглашения с турбизнесом на суммы 78 и 22,5 миллиона рублей, но казначейство усмотрело в действиях получателей субсидий основания для возврата средств. Ведомство оспорило представление, указав на отсутствие нецелевого расходования и подтверждённые результаты реализации проектов.

Окончательную точку в споре поставила апелляционная инстанция, оставившая решение без изменений.

Ранее «КП» писала, что на Камчатке предприниматель продавал подделки известного бренда.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.