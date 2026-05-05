Мотоциклист без прав ответит в суде за травмы пассажира на Камчатке

Прокуратура Карагинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя краевого центра, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью пассажира. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Камчатского края.

По версии следствия, в августе прошлого года в селе Ивашка молодой человек, не имея водительского удостоверения, управлял незарегистрированным мотоциклом. Превысив допустимую скорость, он не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате аварии пассажир получил очень серьезные травмы.

Судебное разбирательство установит степень вины обвиняемого и меру ответственности за произошедшее.

