На Камчатке из-за циклона появилась угроза схода снега с крыш зданий

Жителей Камчатки просят не подходить близко к многоквартирным домам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После прохождения циклона на Камчатке возросла опасность схода снежных масс с крыш зданий и сооружений. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В региональном МЧС предупредили жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдать повышенную осторожность при передвижении в городской среде, особенно вблизи многоэтажных домов и общественных зданий, где на карнизах образовались значительные нависания снега.

Специалисты рекомендуют пешеходам держаться на расстоянии не менее двух метров от стен зданий, не проходить под балконами и не задерживаться на крыльце при выходе из помещений. При подозрительном шуме сверху следует немедленно прижаться к стене – козырек крыши может стать временным укрытием. Родителям советуют не оставлять детей и коляски без присмотра в потенциально опасных зонах, а при обнаружении пострадавшего от схода снега сразу вызывать скорую помощь по номеру 112.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется не парковать транспорт вблизи зданий с нависающими снежными глыбами и избегать маршрутов, проходящих под линиями электропередачи и карнизами домов. В период действия циклона и сразу после него стоит планировать передвижение в стороне от застроенных территорий.

Ранее «КП» писала, что на Камчатке объявлена лавинная опасность.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.