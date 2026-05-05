В Приморье с опережением графика сеют кукурузу

Аграрии Приморского края активно проводят посевную кампанию кукурузы, опережая установленные сроки благодаря благоприятным погодным условиям. На текущий момент засеяно почти 33 тысячи гектаров, что составляет четверть от запланированных площадей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Лидером по темпам сева стал Михайловский округ, где аграрии уже обработали более 12 тысяч гектаров. Параллельно завершается посев ранних зерновых: овса, ячменя и пшеницы засеяно 15,5 тысячи гектаров, или 86% от плановых показателей. Такая динамика позволяет рассчитывать на достойный урожай в текущем сезоне.

Всего в 2026 году в Приморье планируется расширить посевы кукурузы до 136 тысяч гектаров. Для поддержки аграриев краевое правительство предоставляет экспортные квоты на зерно и субсидирует приобретение отечественной техники – зерносушилок, комбайнов и сеялок.

