В Приморье ужесточили приговор создателю преступного сообщества

Окончательное наказание по совокупности преступлений составило 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на полтора года.

Апелляционная инстанция Приморского краевого суда изменила приговор в отношении организатора преступного сообщества, действовавшего во Владивостоке. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Судебная коллегия рассмотрела жалобы защиты и представление прокуратуры, исключив из квалификации эпизод о незаконном предпринимательстве в связи с декриминализацией статьи, но сохранив обвинение в создании организованной группы для систематического извлечения сверхдоходов.

По материалам дела, фигурант не позднее 2017 года создал структурированное сообщество, контролировавшее несколько организованных групп в Приморье, Москве и Санкт-Петербурге. Участники схемы осуществляли незаконные банковские операции без лицензии, похищали средства лизинговых компаний путем обмана и легализовывали полученные доходы через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на номинальных лиц.

Окончательное наказание по совокупности преступлений составило 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на полтора года. Срок исчисляется с 4 мая 2026 года, при этом время содержания под стражей с февраля 2023 года зачтено день за день. Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

