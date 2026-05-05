10 тонн помощи из Владивостока доставили участникам спецоперации

Гуманитарную помощь собирали в течение двух недель. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гуманитарный груз весом 10 тонн, собранный жителями Владивостока для участников специальной военной операции, достиг конечной точки маршрута. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В течение двух недель депутаты, предприниматели, волонтеры и неравнодушные горожане комплектовали посылку, которая затем преодолевала тысячи километров через всю страну в специальном контейнере.

В состав груза вошли предметы первой необходимости: питьевая вода, теплая одежда, техника, генераторы и мотоциклы.

В администрации напомнили, что в Приморье действует 35 мер поддержки для военнослужащих, участников СВО, их семей и родственников погибших. Гуманитарные отправки из региона продолжаются на регулярной основе, позволяя своевременно доставлять необходимое тем, кто защищает интересы страны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.