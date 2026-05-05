Герой России поздравил ветерана Великой Отечественной войны в Приморье Фото: ВВО

Накануне Дня Победы военнослужащие Восточного военного округа приехали к ветерану Эмилии Климовой в село Воздвиженка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Исполняющий обязанности командующего 5-й армией генерал-майор Семен Николаев вместе с волонтерами побеседовал с женщиной, пожелал здоровья и вручил ей подарки с цветами. Прямо во дворе устроили мини-парад: под песню «Священная война» вынесли флаг России и Знамя Победы. Затем рота почетного караула и кадеты прошли маршем, а оркестр сыграл для фронтовика мелодии военных лет.

Во дворе дома был проведен мини-парад Фото: ВВО

«Климова Эмилия Алексеевна в апреле 1943 года в 16-летнем возрасте ушла на фронт. В составе отряда из 20 девушек Эмилия Алексеевна изучала устройство пулеметов. В звании рядового служила в артиллерийско-зенитной дивизии: стояла в карауле, определяла направление полета самолетов, обслуживала оружие», – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Торжественный персональный парад во дворе Эмилии Алексеевны прошел накануне 9 Мая.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.