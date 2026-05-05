НовостиОбщество5 мая 2026 23:16

Эксперта по аккредитации обвинили во взятках на Камчатке

За незаконные документы на счета подставной фирмы перевели больше миллиона рублей
Алина ВЕСНИНА
Следственное управление СК России по Камчатскому краю завершило расследование в отношении эксперта по аккредитации из Нижнего Новгорода и заведующей производственной технологической лабораторией коммерческой организации. Их обвиняют в получении и даче взятки в крупном размере. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В сентябре – октябре 2025 года эксперт, назначенный Федеральной службой по аккредитации руководителем экспертной группы, потребовал от заведующей лабораторией рыбной компании 250 тысяч рублей за предварительную оценку документов и видеоматериалов, а также заведомо ложные заключение и акт для аккредитации. Перевод денег организовали через фиктивный договор с подконтрольным ему обществом.

В ноябре – декабре 2025 года тот же эксперт потребовал уже 800 тысяч рублей у представителей другой коммерческой организации, занимающейся мониторингом окружающей среды, пригрозив отказать в аккредитации. Средства также перевели на счета подконтрольного общества, после чего эксперт подготовил положительные заключение и акт.

«Преступная деятельность выявлена сотрудниками региональных управлений СК России и ФСБ России. В ходе расследования по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. По ходатайству органов предварительного расследования суд наложил арест на имущество обвиняемых: квартиру, транспортное средство, а также денежные средства на общую сумму около 10 миллионов рублей», – рассказали в Следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

Следствие завершено, собрана доказательственная база. Уголовные дела направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд по статьям о получении и даче взятки в крупном размере.

