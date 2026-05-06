Центр города перекрыли из-за репетиции парада Победы во Владивостоке

Во Владивостоке утром 6 мая в самом центре города стартовала генеральная тренировка пеших расчетов и боевой техники. Мероприятие проходит с 7:00 до 13:00. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На время подготовки полностью запретили проезд по Корабельной Набережной, Алеутской, Светланской, Уборевича и 1-й Морской. Ограничения также затронули отрезки Океанского проспекта, улиц Петра Великого и Адмирала Фокина, а также Светланский переулок.

Ранее участники уже провели несколько вечерних и ночных смотров, ради которых тоже освобождали дороги от машин. Водителям приходится искать альтернативные пути.

Прямо сейчас автомобильное движение на указанных участках полностью остановлено. На всякий случай для проведения тренировки зарезервировали еще одну дату – 7 мая.

