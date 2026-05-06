Водителя отправили в колонию-поселение за пьяную езду на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петропавловск-Камчатский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в том, что он снова сел за руль пьяным и устроил аварию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина уже имел судимость за нетрезвые поездки и был лишен прав. Несмотря на запрет, он поехал за рулем по улице Беринга в Петропавловске-Камчатском и врезался в забор частного дома. От медосвидетельствования водитель отказался, инспекторам Госавтоинспекции сам сказал, что прав у него нет. В суде свою вину он не признал.

«При назначении наказания учли, что у него есть малолетний ребенок на иждивении и непогашенная судимость за похожие нарушения», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Мужчине дали год лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения ему запретили работать там, где нужно управлять транспортом, на срок три года семь месяцев 23 дня. Кроме того, он должен заплатить почти 103 тысячи рублей штрафа, а 700 тысяч рублей у него конфисковали как сумму, эквивалентную стоимости автомобиля. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.