Девять газовых баллонов вынесли из полыхающего гаража на Камчатке

Ночью 6 мая на улице Магистральной в городе Елизово загорелся одноэтажный бетонный гараж. Огонь перекинулся на стоящий рядом двухэтажный деревянный частный дом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сигнал поступил на пульт диспетчера в 1:41. Первые подразделения были на месте уже через несколько минут, но из-за позднего сообщения постройка была практически полностью объята пламенем. Чердак сгорел полностью, в доме повреждены стены и потолок на 10 квадратных метрах. При этом удалось спасти материальные ценности на сумму около 50 миллионов рублей. Погибших и пострадавших нет.

«Пожарные эвакуировали из горящего помещения пять баллонов с этиленом и четыре баллона с пропаном, тем самым не допустив угрозу взрыва», – рассказали в МЧС.

На данный момент причина возгорания выясняется.

