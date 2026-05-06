141 партию незарегистрированных семян овощей нашли на Камчатке

В апреле Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило торговые точки на Камчатке. Специалисты обнаружили продукцию для посева, не включенную в официальные документы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За месяц ведомство проконтролировало более 900 партий семян сельскохозяйственных растений. Выяснилось, что 141 партия овощных культур не состоит в госреестре. Например, в поселке Пионерский Елизовского района в магазине продавали 42 неучтенных сорта томатов и 10 сортов огурцов. В Петропавловске-Камчатском в отделе хозтоваров обнаружили реализацию еще 23 видов помидоров.

«По выявленным фактам предпринимателям объявлено восемь предостережений за нарушения соблюдения обязательных требований законодательства в области семеноводства», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Всего с начала года на территории Камчатки провели 13 аналогичных обследований торговых точек по продаже семян.

