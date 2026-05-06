Флешмоб из Екатерин соберут в Приморье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дальневосточный федеральный университет вошел в число площадок Всероссийской акции «Поем «Катюшу» вместе». 6 мая в кампусе на острове Русский запланирована съемка ролика с исполнением знаменитой военной песни. Организаторы приурочили флешмоб к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Особенность акции во Владивостоке в том, что к участию приглашают именно Екатерин. На площадке планируют записать массовое исполнение «Катюши», которое затем войдет в общую подборку вместе с роликами из других городов страны. Для создания единой картинки участниц просят продумать внешний вид: прийти в весеннем платье или в юбке с рубашкой и с русским платком, по возможности заплести волосы в косы.

Флешмоб пройдет на охраняемой территории, поэтому для прохода в кампус в день мероприятия нужно иметь при себе паспорт либо пропуск ДВФУ. Акция носит разовый характер и проводится в преддверии празднования 9 Мая как часть всероссийского проекта по исполнению «Катюши».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.