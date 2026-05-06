Прокуратура проверяет обстоятельства смерти десятилетнего мальчика в Приморье

Прокуратура Приморского края взяла на контроль установление обстоятельств смерти 10-летнего школьника в поселке Ярославском Хорольского муниципального округа. Поводом стала информация, которая распространилась в социальных сетях и вызвала широкий общественный резонанс. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительным данным, днем 3 мая мальчику внезапно стало плохо. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики прибыли, осмотрели ребенка и констатировали его смерть.

«Сейчас под контролем прокуратуры находится установление всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также проверить своевременность и полноту оказания ребенку медицинской помощи», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Отдельно будет изучена законность принятого процессуального решения по факту смерти школьника.

