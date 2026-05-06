Природные парки временно закрыли из-за угрозы лавин на Камчатке Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 8 мая гостям ограничили доступ на территории сети «Вулканы Камчатки». Причиной стала повышенная вероятность схода снежных масс. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Руководство решило приостановить допуск людей, чтобы обеспечить их безопасность. Исключение сделали только для транзитных маршрутов. Спасатели настоятельно советуют путешественникам, спортсменам и охотникам избегать опасных горных склонов.

«В связи с повышенной лавинной опасностью в период с 6 по 8 мая включительно, мы вынуждены временно ограничить посещение территорий. Безопасность наших гостей – наш главный приоритет», – рассказали в Сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Прямо сейчас локации остаются недоступными для посещения. Организациям, которые ведут работы в горах, необходимо соблюдать повышенные меры безопасности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.