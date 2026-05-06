63-летнего мужчину арестовали по делу об убийстве знакомого в Приморье

В Приморском крае следственный отдел по Уссурийску завел уголовное дело об убийстве в селе Дубовый Ключ Уссурийского городского округа. Под подозрением – 63-летний мужчина, которого считают причастным к гибели 62-летнего знакомого. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина находился в селе Дубовый Ключ. Там он поссорился со своим 62-летним знакомым – между ними были личные счеты. Во время конфликта он схватил приятеля за горло и сдавил шею.

«Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, ссылаясь на то, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления против личности, не имеет регистрации на территории Российской Федерации, устойчивых социальных связей. Находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным путем воспрепятствовать производству расследования по делу», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Прокурор поддержал ходатайство следователя. Сам подозреваемый возражал против ареста, заявив, что скрываться не намерен, его позицию поддержал адвокат. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

