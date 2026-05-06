Дело о гибели женщины от упавшего снега начали рассматривать в суде на Камчатке

В Петропавловск-Камчатском городском суде начался процесс против руководителя управляющей компании. Мужчину обвиняют в оказании небезопасных услуг, из-за которых погиб человек. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Директор УК не захотел тратить деньги на полноценную очистку крыши многоквартирного дома на улице Советской. Он поручил убрать снег только по краю кровли. Мужчина осознавал, что такая работа не соответствует правилам, но полностью проигнорировал жалобы жильцов и официальное предписание Государственной жилищной инспекции.

Из-за его бездействия 17 марта произошла трагедия: прямо на автобусную остановку «Лицей № 46» сорвалась огромная масса снега и льда. Под ударом оказалась 54-летняя местная жительница, она не выжила.

«Обвиняемый, не желая нести денежные затраты, не обеспечил проведение надлежащей очистки крыши жилого дома, ограничившись уборкой снега по краю кровли», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас государственный обвинитель готовится представить суду собранные доказательства. Разбирательство продолжается. Дело рассматривается по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

