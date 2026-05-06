Во Владивостоке 7 мая перекроют движение на Корабельной набережной

Корабельную набережную перекроют из-за праздничных мероприятий.

7 мая во Владивостоке будет частично ограничено движение транспорта в районе Корабельной набережной. Перекрытие связано с проведением торжественного марша сотрудников УМВД России, приуроченного к предстоящему празднику. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ограничения будут действовать с 12:00 до 13:30. В этот период для автомобилистов закроют участок дороги от дома № 2 по улице Петра Великого до строения 2 на Корабельной набережной, 1а. Городские власти и полиция рекомендуют водителям заранее планировать маршруты объезда и учитывать возможные неудобства.

Ранее «КП» писала, что расписание общественного транспорта 9 мая изменится во Владивостоке.

