В Приморье ночью перекроют трассу Новый – Патрокл для ремонта ЛЭП

Перекрытие дороги связано с ремонтом ЛЭП

Ночью 7 мая с 03:00 до 05:00 будет временно перекрыто движение в обоих направлениях на участке дороги Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл в районе развязки на поселок Новый. Ограничение вводится для проведения работ на воздушной линии электропередач, проходящей над проезжей частью. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Приморского края.

Работы необходимы для обеспечения надежного энергоснабжения и безопасности инфраструктуры. В указанный промежуток времени проезд будет полностью остановлен, поэтому водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

В администрации приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам. После завершения ремонтных работ движение по трассе возобновится в штатном режиме.

