В Приморье вернется прохлада после нескольких жарких дней.

Седьмого мая Приморский край окажется под влиянием фронтальных разделов, что обусловит облачную погоду с небольшими, местами умеренными дождями. Ветер в первой половине дня сохранит юго-западное и западное направление, однако к вечеру повернет на северный и северо-западный, оставаясь умеренным, с порывами до сильного в ночные часы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температура воздуха в Приморье ночью составит +5…+10 °С, днем ожидается потепление до +14…+19 °С.

Во Владивостоке ночью прогнозируется облачность и небольшой дождь, однако к полудню погода улучшится – на смену им придет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается северный и северо-западный, умеренный, в начале ночи возможны сильные порывы. Температура ночью +8…+10 °С, днем +16…+18 °С.

В Уссурийске и Находке также ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди, преимущественно в первой половине дня, при температуре до +17…+19 °С и +15…+17 °С соответственно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

