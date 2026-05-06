Контактных лиц обследуют после смерти ребенка в Приморье

В поселке Ярославский Приморского края скончался ребенок 2015 года рождения – Следственный комитет начал проверку. Мальчику стало плохо еще 30 апреля, но родители за помощью не обращались, и 3 мая прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала летальный исход. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Предварительной причиной гибели называют инфекционное заболевание, хотя диагноз «менингококковая инфекция» пока лабораторно не подтвержден. В больницу с незначительными проявлениями назофарингита госпитализировали еще нескольких человек, их состояние стабильно. Глава СК России поручил руководителю приморского управления Эдуарду Трубчику доложить о ходе выяснения всех деталей.

«Обследованы все контактные люди – дети, педагоги, родители, по показаниям привито 22 человека, назначена химиопрофилактика, отобраны материалы для исследований, продолжается ежедневный осмотр педиатрами и терапевтами», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Все контактные люди находятся под ежедневным наблюдением медицинских специалистов, новых заболевших не выявили.

