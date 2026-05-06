С колонии взыскали 1,3 миллиона рублей за свалку на Камчатке

На Камчатке суд взыскал с исправительной колонии 1,3 миллиона рублей в счет возмещения вреда почвам из-за несанкционированного скопления мусора в водоохранной зоне протоки реки Авача. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время выездного обследования участка в апреле 2024 года специалисты нашли отходы на земле, которая находится в бессрочном пользовании у учреждения. На месте бросили отработанные автомобильные покрышки, остатки рубероида, еду, лом бетона, стекловату и старые одеяла. Представители колонии возмещать ущерб отказывались, ссылаясь на то, что территорию загрязнили не они, к тому же все последствия уже убрали.

«Ответчик не выполнил обязанности по защите земель от загрязнения, а факт последующей ликвидации не является возмещением вреда, проект рекультивации не представлен. Бездействие привело к причинению вреда почве, ущерб составил 1,3 миллиона рублей», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Все взысканные суммы должны зачислить в бюджет муниципального образования по месту причинения экологического вреда. Сейчас на решение поступила апелляционная жалоба, материалы дела направили для рассмотрения в вышестоящую инстанцию.

