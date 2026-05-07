В Приморье запретили ввоз зараженной гвоздики из Китая

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора 4 мая запретило ввоз 95 тысяч срезов сортовой гвоздики из Китая после выявления карантинного для ЕАЭС вредителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инспекторы фитосанитарного поста «Пограничный» досмотрели партию из 161,4 тысячи стеблей и отобрали растения с признаками поражения, которые направили на исследования. Специалисты лаборатории обнаружили в части груза западного цветочного трипса – карантинный объект для стран ЕАЭС. По выбору собственника из Владивостока зараженные 95 тысяч срезов 6 мая уничтожили на специализированном предприятии.

«С начала года в Приморском крае западный цветочный трипс в срезах живых цветов из Китая выявлялся 34 раза, установлено поражение этим вредителем 361,3 тысячи срезов», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

