Начальника участка в Приморье оштрафовали после падения двух женщин в траншею

В Приморском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Уссурийска, который руководил аварийными работами на сетях водоснабжения. Его обвиняли в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте две жительницы Михайловского округа в темное время суток проходили мимо места раскопок. Освещения и ограждения там не было, женщины упали в траншею и получили повреждения, отнесенные к категории тяжкого вреда здоровью. Суд установил, что руководитель участка при проведении аварийных работ не обеспечил выполнение требований безопасности, что и привело к травмам прохожих.

«С учетом того, что совершенное деяние относится к преступлениям небольшой тяжести, подсудимый полностью признал вину, характеризуется положительно и возместил потерпевшим вред, суд прекратил уголовное дело с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», – рассказали в суде.

Постановление о прекращении дела и назначении судебного штрафа вступило в законную силу, дополнительных ограничений для мужчины не установлено.

