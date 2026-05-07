Хозяин квартиры забил до смерти гостя во время застолья на Чукотке

В чукотском городе Билибино завершилось расследование дела о гибели человека. Местный житель расправился со своим знакомым прямо в собственной квартире. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приятели выпивали, и в какой-то момент между ними разгорелась ссора на почве личной неприязни. Нетрезвый хозяин пустил в ход кулаки и не менее трех раз ударил своего знакомого правой рукой в область головы. Избитый человек скончался на месте.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором, его копия вручена обвиняемому», – рассказали в следственном управлении СК России по Чукотскому автономному округу.

В ближайшее время материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу. За смерть знакомого мужчине предстоит ответить по уголовной статье об убийстве.

