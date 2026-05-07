Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 1:02

Хозяин квартиры забил до смерти гостя во время застолья на Чукотке

Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове
Алина ВЕСНИНА
Хозяин квартиры забил до смерти гостя во время застолья на Чукотке

Хозяин квартиры забил до смерти гостя во время застолья на Чукотке

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В чукотском городе Билибино завершилось расследование дела о гибели человека. Местный житель расправился со своим знакомым прямо в собственной квартире. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приятели выпивали, и в какой-то момент между ними разгорелась ссора на почве личной неприязни. Нетрезвый хозяин пустил в ход кулаки и не менее трех раз ударил своего знакомого правой рукой в область головы. Избитый человек скончался на месте.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором, его копия вручена обвиняемому», – рассказали в следственном управлении СК России по Чукотскому автономному округу.

В ближайшее время материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу. За смерть знакомого мужчине предстоит ответить по уголовной статье об убийстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.