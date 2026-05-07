Роддом заплатит за тяжелую травму новорожденного на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском суд вынес решение по гражданскому делу о причинении вреда здоровью ребенка. Исковые требования к медицинскому учреждению подали близкие пострадавшего мальчика. Инстанция обязала выплатить семье компенсацию за пережитые страдания. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщина поступила в Камчатский краевой родильный дом 28 апреля 2023 года, а на следующий день начались роды. Из-за физиологических особенностей пациентки медики провели операцию кесарева сечения, но 5 мая состояние появившегося на свет мальчика резко ухудшилось. Ребенка госпитализировали в отделение патологии краевой детской больницы, где обследование выявило у него вдавленный перелом левой теменно-височной области и судорожный синдром.

«Так как состояние ребенка ухудшалось, наблюдалась отрицательная динамика до тяжелой степени, для дальнейшего лечения он был переведен в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», – рассказали в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Требования родственников о взыскании морального вреда признали законными и обязали ответчиков выплатить денежную компенсацию за травмирование малыша.

