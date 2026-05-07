Во Владивостоке реконструируют две подпорные стены

На улице Аллилуева возведут конструкцию длиной 50 метров и высотой до шести метров. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке стартовали работы по обновлению двух подпорных стен – на Океанском проспекте, 97-99, и на улице Аллилуева, 2а. Подрядная организация уже приступила к демонтажу старых конструкций. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На Океанском проспекте предстоит восстановить опорную стену протяженностью более 220 метров и высотой до 2,5 метра, объединив разрозненные участки в единую систему из пустотелых железобетонных блоков.

Параллельно идут земляные работы во дворе дома на улице Аллилуева, где возведут конструкцию длиной 50 метров и высотой до шести метров. На Океанском проспекте, помимо основного ремонта, установят новую лестницу и благоустроят прилегающую территорию. Завершить работы на этом участке планируют до конца октября, что позволит обеспечить безопасность пешеходов и стабильность грунта перед осенними дождями.

Всего в 2026 году в приморской столице запланирован ремонт подпорных стен по 11 адресам. Два объекта уже полностью восстановлены, еще два находятся в завершающей стадии, а на пяти идут активные работы.

Ранее «КП» писала, что незаконный водно-оздоровительный комплекс пойдет под снос в Приморье.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.