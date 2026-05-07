У берегов Камчатки почтили память моряков-тихоокеанцев

В акватории Авачинского залива на Камчатке состоялась траурная церемония, приуроченная к 80-летию подвига моряков-тихоокеанцев. Участники на противодиверсионном катере «Юнармеец Чукотки» возложили венок на воду в память об экипажах тральщиков ТЩ-610 и ТЩ-523, погибших 15 октября 1945 года при разминировании залива. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Тральщик ТЩ-610 проводил боевое траление у входа в Авачинскую бухту и подорвался на мине. Взрыв унес жизни 31 члена экипажа. Спустя 23 минуты на помощь бросился тральщик ТЩ-523, но и его настигла та же участь - еще четверо моряков погибли. Всего за один день Камчатская военная флотилия потеряла 35 человек.

Долгие годы точные координаты гибели кораблей и имена погибших были неизвестны. Только в конце 2017 года их восстановило Камчатское отделение Российского военно-исторического общества. А в 2018 году месту гибели тральщиков присвоили статус воинского захоронения.

«Сегодня мы отдаем дань уважения 35 морякам-тихоокеанцам - сыновьям, отцам, братьям, погибшим при исполнении воинского долга. Наша задача - сохранять эту память и передавать ее следующим поколениям», - сказал ветеран СВО, капитан второго ранга Евгений Мищенко.

Участники церемонии спустили на воду венок и алые гвоздики, а затем почтили героев минутой молчания.

В 2025 году отреставрировали воинское захоронение на кладбище в районе улицы Батарейной, где покоятся шестеро из тех 35 моряков. Работа по увековечению памяти остальных продолжается.

