На Камчатке освободили утку, запутавшуюся в сетях в Авачинской бухте Фото: МЧС Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском, в микрорайоне Сероглазка, произошла трогательная спасательная операция. Утка запуталась в рыбацких сетях недалеко от берега и не могла выбраться самостоятельно. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Крылья и лапы были намертво стянуты веревками, и без помощи человека пернатая обречена. К счастью, ее заметили неравнодушные.

На вызов выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели аккуратно, чтобы не повредить лапы и крылья, освободили птицу из сетей. После «операции» утку осмотрели: она не пострадала, была дезориентирована, но жива и здорова. Ее выпустили в природную среду. Утка быстро уплыла.

